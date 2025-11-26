Пострадавшего от атаки БПЛА в Таганроге доставили в больницу Ростова-на-Дону

В Таганроге в результате атаки украинских беспилотников различные ранения получили 12 человек, трое из них впоследствии скончались. Одного из пострадавших доставили в больницу в Ростов-на-Дону. Еще четыре человека, получив медицинскую помощь, от госпитализации отказались. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Пострадавшие от атаки проходят лечение в больнице скорой медицинской помощи Таганрога. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что материальный ущерб от дронов предварительно получили 690 человек. Заявки о возмещении ущерба будут принимать до 28 ноября.

Константин Соловьев