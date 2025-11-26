В Ставрополе «Альфа-Банк» обанкротил крупного зерноторговца «Агростройресурс»

Арбитражный суд Ставропольского края признал несостоятельным акционерное общество «Агростройресурс», занимающееся оптовой торговлей зерном, с общим долгом перед «Альфа-Банком» в размере 387,2 млн руб. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд завершил процедуру наблюдения и открыл конкурсное производство сроком до 12 мая 2026 года. Конкурсным управляющим назначен арбитражный управляющий Тимур Узбеков из Москвы, член саморегулируемой организации «Авангард».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Агростройресурс» зарегистрировано в 1992 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Генеральный директор — Василий Хайнов. Уставный капитал — 5,1 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составляет 85,7 млн руб., выручка — 309,6 млн руб.

С заявлением о несостоятельности предприятия обратился «Альфа-Банк». Общая сумма признанных требований банка составила 387,2 млн руб., включая основной долг в размере 299,9 млн руб., проценты — 11,8 млн руб., неустойку за просрочку основного долга — 72,1 млн руб., неустойку за несвоевременное погашение процентов — 3,1 млн руб., а также штраф за нарушение обязательств по поддержанию кредитного оборота — 185,6 тысячи руб..

Управляющий должен опубликовать объявление о банкротстве должника, а копию решения направят в налоговую инспекцию. Рассмотрение дела по итогам конкурсного производства назначено на 27 апреля 2026 года.

Согласно материалам дела, за время деятельности АО «Агростройресурс» участвовало в 86 арбитражных делах на сумму 714,4 млн руб.

Тат Гаспарян