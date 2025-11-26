В Минераловодском округе семь населенных пунктов остались без воды из-за аварии

Водоснабжение прекращено с 9:30 26 ноября в семи населенных пунктах Минераловодского округа из-за аварии на подающем водоводе Прикумского участка. Об этом сообщил глава округа Максим Гаранжа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Под отключение попали населенные пункты Мирный, Долина, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка, Прикумское и Успеновка. Работы по устранению утечки продолжаются, ориентировочное время восстановления подачи воды запланировано на 15:00 того же дня. Авария вызвала отключение у более тысячи абонентов региона.

По информации местного водоканала, причиной отключения стала неожиданная утечка на магистральном водоводе, подавшем воду к семи сельским населенным пунктам округа. Работы ведут бригады ремонтников по адресу обнаружения аварии, при этом обеспечен подвоз воды в наиболее пострадавшие районы. Прокуратура начала проверку инцидента в связи с масштабами отключения и причинностью аварии. Ранее за последний месяц подобных аварий в округе не фиксировали, что свидетельствует о внеплановом характере инцидента и необходимости оценки технического состояния сетей.

Станислав Маслаков