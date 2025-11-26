Аттракционы «Сказка-Град» в парке Ленина Новороссийска демонтируют до конца года

Аттракционы «Сказка-Град» из парка Ленина демонтируют до конца года, сообщил «Ъ-Новороссийск» представитель компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинский парк (г.Новороссийск) / VK Фото: Ленинский парк (г.Новороссийск) / VK

«У нас закончилась аренда, город ее не продляет. Что будет в парке вместо аттракционов нам неизвестно»,— отметил собеседник.

В мэрии Новороссийска уточнили, что пять аттракционов в парке Ленина принадлежат муниципалитету, они останутся на месте.

Ранее руководитель МАУ «Парки Новороссийска» Вадим Дудаков в эфире радио 104 FM «Новая Россия» рассказал, что власти города разрабатывают концепцию реконструкции парка Ленина. Не исключено, что она будет осуществлена по концессионному соглашению.

В 2023 году заместитель главы Новороссийска Олег Мацедонский во время встречи с журналистами заявил, что в реконструкцию парка Ленина необходимо вложить 500 млн руб. «У города есть хороший проект относительно парка им. Ленина. Для его реализации мы хотим найти концессионера»,— сказал он.

Гендиректор ООО «Сказка-Град» Павел Корчагин тогда сообщил «Ъ-Кубань», что компания предоставила в мэрию свой проект реконструкции парка Ленина стоимостью 200 млн руб.

Наталья Решетняк