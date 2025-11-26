На Ставрополье компания возместила 2 млн рублей за затопление дома

В Ставропольском крае компанию обязали возместить ущерб в более чем 2 млн руб. собственнику. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, во время укладки дороги подрядчик повредил канализационный люк, из-за чего дом затопило. Собственник обратился к руководству строительной компании о возмещении затрат на восстановление ремонта и приобретение новой техники, но получил отказ. Суд постановил взыскать с компании 2 млн 263 тыс. руб.

После возбуждения исполнительного производства судебные приставы Предгорного районного вручили директору организации предупреждение по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), но сумма долга осталась неизменной. Отмечается, что повторный вызов на прием к дознавателю стал решающим — на следующий день вся сумма задолженности перевели собственнику дома.

Константин Соловьев