В Новороссийске при атаке БПЛА пострадали не менее 80 квартир

Администрация Новороссийска озвучила промежуточные последствия атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 25 ноября. По информации пресс-службы мэрии города и главы Андрея Кравченко, пострадавшими на данный момент признаны не менее 80 квартир.

Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

На территории Новороссийска продолжаются поквартирные обходы после прошедшей атаки БПЛА. В Центральном районе и Гайдуке зафиксированы повреждения окон не менее чем в 20 квартирах, в Восточном районе остекление пострадало в восьми частных домах, в одном из домовладений удар пришелся по имуществу первой необходимости. В Новороссийском районе в результате массированного удара ВСУ пострадали еще семь частных домов, спортшкола «Факел» и городская поликлиника №6.

Наибольшее количество повреждений предварительно установлено в Южном внутригородском районе. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что рабочие группы осмотрели более 60 квартир и свыше 10 частных домовладений. «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе администрации заявили, что пострадавшими в Южном районе, согласно промежуточным итогам, признаны 67 квартир и 16 частных домов. В них зафиксированы повреждения разного характера.

По словам Андрея Кравченко, администрации внутригородских районов начали собирать необходимые пакеты документов для оформления компенсационных выплат горожанам. С управляющими компаниями Новороссийска достигнуто соглашение о замене остекления в пострадавших домах. Работа по оценке и установлению ущерба в результате атаки БПЛА продолжается.

София Моисеенко