Директора турагентства в Тюмени принудили к работам за мошенничество

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор директору туристического агентства, признав ее виновной по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), передает прокуратура Тюменской области. Ей назначили 2,5 года и 10 дней принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что с августа по сентябрь 2024 года директор агентства, имея долги, предлагала путевки клиентам, но не оказывала услуги: полученные деньги она забирала себе. Кроме того, работая в риэлторском агентстве в 2023 году, она присвоила 900 тыс. руб., предназначенных для покупки квартиры для потерпевшей. В результате действий обвиняемой пострадали шесть человек, а общий ущерб составил более 1 млн руб.

Часть ущерба была возмещена. Исковые требования потерпевших удовлетворены на сумму 750 тыс. руб. Суд также запретил ей работать в сфере туризма на 1,5 года.

Ирина Пичурина