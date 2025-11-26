Жителям Дона напомнили о запрете съемки атаки беспилотников

Жителям Ростовской области напомнили о действующем запрете фото- и видеофиксации последствий атаки беспилотников. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в ходе заседания оперштаба.

Фото: Правительство Ростовской области

Губернатор напомнил, что в области действует указ о недопустимости публикации материалов о ракетном вооружении и БПЛА. Также запрещается распространять сведения о расположении воинских частей.

Авторы нарушающих закон фото и видеозаписей будут привлечены к ответственности.

Мария Хоперская