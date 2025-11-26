Минимум 80 квартир пострадали в Новороссийске при атаке беспилотников
В Новороссийске продолжаются поквартирные обходы после произошедшей атаки БПЛА 24 ноября. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что администрации районов начали собирать необходимые документы для оформления материальных выплат жителям.
Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко
В администрации Новороссийска озвучили промежуточные последствия прошедшей атаки беспилотников. По словам Андрея Кравченко, в многоквартирных домах Центрального района и Гайдука зафиксированы повреждения окон по меньшей мере в 20 квартирах. В Восточном районе остекление пострадало в восьми частных домах, в одном из домовладений осколки БПЛА уничтожили имущество первой необходимости.
Поквартирные обходы продолжаются в Южном районе. Как отметил мэр Новороссийска, в настоящее время рабочие группы осмотрели более 60 квартир и свыше 10 частных домов по поступающим заявкам. В пресс-службе администрации города «Ъ-Новороссийск» пояснили, что все 67 квартир в МКД и 16 частных домовладений считаются пострадавшими в результате атаки беспилотников, объекты жилой недвижимости имеют разный характер повреждений.
В ходе массированного налета БПЛА пострадали еще семь частных домов, спортивная школа «Факел» и городская поликлиника №6 в Новороссийском районе. Работа по установлению ущерба на территории города продолжается.