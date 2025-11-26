Минимум 80 квартир пострадали в Новороссийске при атаке беспилотников

В Новороссийске продолжаются поквартирные обходы после произошедшей атаки БПЛА 24 ноября. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что администрации районов начали собирать необходимые документы для оформления материальных выплат жителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

В администрации Новороссийска озвучили промежуточные последствия прошедшей атаки беспилотников. По словам Андрея Кравченко, в многоквартирных домах Центрального района и Гайдука зафиксированы повреждения окон по меньшей мере в 20 квартирах. В Восточном районе остекление пострадало в восьми частных домах, в одном из домовладений осколки БПЛА уничтожили имущество первой необходимости.

Поквартирные обходы продолжаются в Южном районе. Как отметил мэр Новороссийска, в настоящее время рабочие группы осмотрели более 60 квартир и свыше 10 частных домов по поступающим заявкам. В пресс-службе администрации города «Ъ-Новороссийск» пояснили, что все 67 квартир в МКД и 16 частных домовладений считаются пострадавшими в результате атаки беспилотников, объекты жилой недвижимости имеют разный характер повреждений.

В ходе массированного налета БПЛА пострадали еще семь частных домов, спортивная школа «Факел» и городская поликлиника №6 в Новороссийском районе. Работа по установлению ущерба на территории города продолжается.

София Моисеенко