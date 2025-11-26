Жителю Отрадненского района, истязавшему детей, предъявили обвинение

32-летнему жителю Отрадненского района предъявили обвинение в истязании 10-летней дочери и 8-летнего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в период с сентября 2023 года по октябрь 2025 года фигурант систематически истязал своих дочь и сына. Он применял к ним физическую силу, используя при этом различные предметы, в том числе и электрошокер. Для того чтобы об этом никто не узнал, обвиняемый запрещал своим детям ходить в школу. Факты насилия подтверждены заключением судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас мужчина находится под стражей. Дети помещены в социально-реабилитационный центр, их жизни ничего не угрожает.

По уголовному делу продолжается сбор доказательств. В ходе следствия действиям должностных лиц органов системы профилактики дадут правовую оценку. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате следственного управления.

«Ъ-Кубань» писал, что расследование уголовных дел находится под контролем прокуратуры Отрадненского района. Надзорное ведомство также даст оценку работе образовательного учреждения, где учились дети.

Алина Зорина