В Ставрополе следователи выясняют обстоятельства гибели местного жителя при пожаре

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 87-летнего жителя Ставрополя при пожаре в одноэтажном шестиквартирном доме. ЧП случилось ранним утром 26 ноября на улице Дзержинского, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Предварительная причина пожара — короткое замыкание. Ход следственных мероприятий контролирует прокуратура.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в результате случившегося погиб человек, еще один пострадал. Огонь ликвидировали на площади 181 кв.м.

Мария Хоперская