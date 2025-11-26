На морском терминале КТК возобновили отгрузку нефти 26 ноября

Отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется в штатном режиме с 00:00 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе консорциума.

Фото: www.cpc.ru

После атаки БПЛА в Новороссийске возобновили отгрузку нефти на объекте Каспийского трубопроводного консорциума. Сдача нефти, по данным пресс-службы компании, в последние дни осуществлялась в штатном режиме по системе Тенгиз — Новороссийск.

В ходе атаки беспилотников по Новороссийску 24 ноября в Южной Озереевке получило повреждения административное здание КТК. Работников предприятия эвакуировали после объявления тревоги, обошлось без пострадавших.

София Моисеенко