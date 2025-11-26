На Дону ввели желтый уровень погодной опасности

Из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, утром 26 ноября в северной части области ожидается гололед и изморозь. Также до утра 27 ноября регион накроет густой туман.

Водителям следует снижать скорость и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу в установленных местах и использовать светоотражающие элементы.

Мария Хоперская