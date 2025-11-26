Жительницу Сочи осудили за демонстрацию нацистской символики

Центральный районный суд Сочи приговорил Ирину Кострову к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении за повторную публикацию изображений с нацистской символикой в социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Женщину признали виновной по ст. 282.4 УК РФ (публичная демонстрация нацистской атрибутики и символики лицом, ранее привлеченным к административной ответственности).

В августе 2023 года фигурантка разместила на открытой странице картинку с солдатом на танке, держащим флаг с изображением свастики. На изображении также присутствовала надпись «Victoria».

Ранее, в мае 2023 года, Ирина Кострова уже публиковала материалы с нацистской атрибутикой Третьего рейха, за что получила административное наказание по ст. 20.3 КоАП РФ. После повторного нарушения против нее возбудили уголовное дело.

В ходе судебного процесса подсудимая не признала вину и отказалась от показаний, данных на предварительном следствии. Суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Анна Гречко