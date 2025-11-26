Более 400 тыс. га сельхозугодий на Ставрополье попали под карантин

Согласно данным Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, в январе—ноябре 2025 года в Ставропольском крае ввели 75 карантинных фитосанитарных зон общей площадью 409,2 тыс. га на сельхозземлях региона. Одновременно упразднили одну зону площадью 2 га и сократили несколько зон на 5,5 тыс. га. В итоге к середине ноября под карантином находилось 1,9 тыс. фитосанитарных зон общей площадью 5,96 млн га, что почти соответствует всей площади сельхозугодий края.

Главная причина карантина — вредоносный коричневый мраморный клоп, который уничтожает плодовые, бахчевые, ягодные, виноградные культуры, а также фасоль, сою, кукурузу и декоративные растения. Эта карантинная зона охватывает 1,47 млн га на территориях Предгорного, Минераловодского, Андроповского и Георгиевского округов. Климат региона с тёплым летом и мягкой зимой способствует быстрому размножению клопа, а отсутствие естественных врагов приводит к росту численности вредителя и распространению его очагов.

Для локализации карантина специалисты управления разрабатывают программы борьбы с вредителем. На территориях под карантином вводят ограничения на производство, переработку, хранение, перевозку и реализацию сельхозпродукции. Вывоз подкарантинной продукции возможен лишь при наличии карантинного сертификата. Помимо мраморного клопа регион обрабатывают от других вредителей и болезней, что подтверждают данные о выполнении 95% плановых фитосанитарных обработок на посевах, объем которых составляет более 8 млн га.

Необходимые фитосанитарные меры в Ставропольском крае в 2025 году получили масштабный размах, отражая серьезность угрозы от карантинного вредителя и необходимую защиту агропромышленного комплекса региона.

Станислав Маслаков