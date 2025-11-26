Юрий Слюсарь опубликовал кадры последствий атаки БПЛА на Таганрог

В ночь на 25 ноября Таганрог подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь побывал на месте ЧП и опубликовал в своем Telegram-канале кадры с последствиями атаки.

Губернатор отметил, что это была самая масштабная атака на гражданскую инфраструктуру за весь период.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в городе в результате атаки беспилотников повреждена трамвайная инфраструктура, а также два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17. В границах поврежденных домов введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Мария Хоперская