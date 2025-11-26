Жителя Кисловодска посадили на 8 лет за убийство отца шпателем

В Кисловодске 41-летний местный житель признан виновным в убийстве своего отца, произошедшем 28 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Конфликт разгорелся во дворе дома из-за употребления наркосодержащих веществ самим обвиняемым. В ходе ссоры мужчина взял металлический шпатель и несколько раз ударил им 71-летнего отца по голове и телу. Пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

Следствие установило, что виновный ранее неоднократно судим и после совершения преступления был взят под стражу. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По статье 105 часть 1 УК РФ — умышленное убийство — суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

Станислав Маслаков