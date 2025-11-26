Атака дронов нанесла ущерб 690 жителям Таганрога

В Таганроге ночная атака украинских беспилотников нанесла ущерб 690 жителям города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Губернатор региона Юрий Слюсарь назвал произошедшее «самой масштабной атакой на гражданскую инфраструктуру за весь период». Предварительно, повреждения в Таганроге получили пять многоквартирных и два частных дома, здания поликлиники, детского сада и механического колледжа, лакокрасочный цех, промышленный склад, несколько автомобилей, транспортная инфраструктура. В селах Бессергеновка, Новобессергеновка и Весело-Вознесенка Неклиновского района повреждены 35 частных домов и несколько автомобилей. Как ранее писал «Ъ-Ростов», власти региона приняли решение о сносе двух жилых домов в Таганроге, которые после атаки не подлежат восстановлению.

Прием документов о возмещении ущерба продлится до 28 ноября. На помощь пострадавшим от атаки БПЛА из резервного фонда область планирует выплатить порядка 19 млн руб.

