Минздрав Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с ВТБ Медицина

Министерство здравоохранения Самарской области и ВТБ Медицина подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Цель — развитие экспорта медицинских услуг и продвижение региона как центра медицинского туризма.

В мероприятии участвовали восемь руководителей медицинских учреждений, выразивших готовность поддержать инициативу. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что регион обладает значительным потенциалом для экспорта медицинских услуг, особенно в диагностике, акушерстве, гинекологии, онкологии, хирургии, травматологии, нейрохирургии, кардиологии и офтальмологии.

При министерстве здравоохранения региона создана специальная рабочая группа. Ее задача — выработать комплекс практических мер для привлечения в медучреждения Самарской области пациентов из-за рубежа.

Евгений Чернов