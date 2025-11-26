Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове-на-Дону заработал сервис для поиска эвакуированных машин

В Ростове-на-Дону запустили цифровой сервис для поиска эвакуированных автомобилей. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Фото: Правительство Ростовской области

Для получения сведений о том, на какой конкретно площадке находится транспортное средство, его владельцу нужно ввести госномер в соответствующее поле на сайте сервиса. Информация о перемещении автомобиля становится доступной через полчаса после эвакуации. Ее вносят диспетчера.

Цель создания такого сервиса – сделать процесс возврата автомобиля максимально удобным и быстрым для водителя.

Мария Хоперская

