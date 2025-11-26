Жителю Новороссийска грозит до двух лет лишения свободы за ДТП с пострадавшим
В Новороссийске завершилось расследование уголовного дела о ДТП с пострадавшим пешеходом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам следствия, в июне этого года местный житель ехал на мотоцикле «Ямаха» по улице Мефодиевской и не уступил дорогу пешеходу. Человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по разметке и в зоне действия соответствующего дорожного знака. Водитель мотоцикла допустил наезд на пешехода, не принял меры для остановки или снижения скорости.
В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровью. В отношении водителя возбудили уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Житель Новороссийска может понести ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.