Жителю Новороссийска грозит до двух лет лишения свободы за ДТП с пострадавшим

В Новороссийске завершилось расследование уголовного дела о ДТП с пострадавшим пешеходом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

Согласно материалам следствия, в июне этого года местный житель ехал на мотоцикле «Ямаха» по улице Мефодиевской и не уступил дорогу пешеходу. Человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по разметке и в зоне действия соответствующего дорожного знака. Водитель мотоцикла допустил наезд на пешехода, не принял меры для остановки или снижения скорости.

В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровью. В отношении водителя возбудили уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Житель Новороссийска может понести ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

София Моисеенко