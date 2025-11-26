На Кубани годовой план капремонта выполнен на 92%

В Краснодарском крае завершили капитальный ремонт в 616 из 667 запланированных многоквартирных домах, улучшив условия проживания для 60 тыс. человек. План 2025 года выполнен на 92%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Среди отремонтированных объектов — восемь памятников культурного наследия. Строители обновили 366 крыш, 627 внутридомовых инженерных систем и около 300 фасадов. В 30 многоквартирных домах заменили 91 лифт. Полностью завершили работы в 36 муниципалитетах. В остальных территориях, включая города черноморского побережья, ремонт находится на завершающей стадии.

Одновременно в 24 городах и районах начались работы по плану 2026 года. Обновление уже ведется в 80 многоэтажных домах, в 45 из них ремонт закончен.

На следующий год запланировано отремонтировать около 600 многоквартирных домов. Строители выполнят более 1,5 тыс. видов работ и заменят 197 лифтов.

Алина Зорина