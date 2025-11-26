обновлено 10:15
В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность
На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Жители региона получили уведомления от центра оповещения края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Существует угроза падения беспилотников. При их обнаружении рекомендуется звонить по номеру 112.
Жителям, находящимся в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. В случае, если сигнал тревоги застал на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
UPD: угрозу атаки БПЛА отменили около 10:10.