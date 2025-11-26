В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Жители региона получили уведомления от центра оповещения края.

Существует угроза падения беспилотников. При их обнаружении рекомендуется звонить по номеру 112.

Жителям, находящимся в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. В случае, если сигнал тревоги застал на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

UPD: угрозу атаки БПЛА отменили около 10:10.

Алина Зорина