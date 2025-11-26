В Приморско-Ахтарске объявили беспилотную опасность

На территории Приморско-Ахтарского округа Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Бондаренко в своем Telegram-канале.

Жителей просят не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон и держаться подальше от окон и дверей. Глава района также напомнил о запрете на публикацию фото и видео БПЛА, работы систем ПВО и работы специальных служб.

«Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках», — отметил Максим Бондаренко.

Алина Зорина