Над Черным морем сбили пять вражеских БПЛА за ночь

Силы ПВО отразили попытку атаки украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщили в утренней сводке Министерства обороны.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пять БПЛА самолетного типа ликвидировали над морем ночью. Всего, по подсчетам министерства, над регионами России с 25 на 26 ноября перехватили и уничтожили 33 БПЛА.

В Новороссийске тревога по БПЛА объявлялась две ночи подряд. С 23 на 24 ноября город подвергся массированной атаке беспилотников, а минувшей ночью на территории муниципалитета сигнал тревоги действовал около четырех часов.

София Моисеенко

