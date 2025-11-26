Над Черным морем сбили пять вражеских БПЛА за ночь

Силы ПВО отразили попытку атаки украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщили в утренней сводке Министерства обороны.

Пять БПЛА самолетного типа ликвидировали над морем ночью. Всего, по подсчетам министерства, над регионами России с 25 на 26 ноября перехватили и уничтожили 33 БПЛА.

В Новороссийске тревога по БПЛА объявлялась две ночи подряд. С 23 на 24 ноября город подвергся массированной атаке беспилотников, а минувшей ночью на территории муниципалитета сигнал тревоги действовал около четырех часов.

София Моисеенко