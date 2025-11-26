В Новороссийске утром отменили сигнал тревоги по БПЛА

Ночью 26 ноября в Новороссийске вводили режим тревоги по БПЛА. Сигнал отменили в 06:37, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

На территории Новороссийска угрозу из-за возможной атаки беспилотников объявили в 01:56 26 ноября. После введения режима беспилотной опасности на территории города включили сирены, Андрей Кравченко заявлял об отражении вражеских БПЛА.

Тревога в Новороссийске действовала около четырех часов.

София Моисеенко