Из-за аварии на водопроводных сетях часть Михайловска осталась без воды

В среду, 26 ноября, в Михайловске произошла авария на водопроводных сетях по улице Ленина. Горожане столкнулись с перебоями в водоснабжении, сообщил в своем Telegram-канале глава Шпаковского округа Ставропольского края Игорь Серов.

С 8:00 до 19:00 воды на будет в микрорайоне Гармония, а также в пределах следующих улиц: Почтовая, Демидова, Шпака, Казачья, Трактовая, Фрунзе, Завгороднего, Куксова, Ишкова.

На время ремонтных работ организуют подвоз воды по заявкам.

Мария Хоперская