Ремонт участка трассы М-4 «Дон» под Новороссийском перенесли на ночь

График ремонта участка федеральной трассы М-4 Дон в Восточном районе Новороссийска изменили на ночной режим после жалоб водителей на многокилометровые заторы. Накануне на Сумском шоссе между Кабардинкой и городом движение в обе стороны почти остановилось — автомобилистам требовалось около двух часов, чтобы преодолеть 500 м.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в социальных сетях, что с 25 ноября на участке трассы с 1540 по 1542 км дорожные работы будут проводиться только в ночное время с 20:00 до 6:00. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты.

В рамках проекта на отрезке с 1531 по 1542 км заменят верхний и нижний слои покрытия. На время работ действует ограничение скорости, сужение проезжей части и реверсивное движение. Ремонт планируют завершить в 2026 году.

Анна Гречко