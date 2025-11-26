В Новороссийске утром 26 ноября отменили беспилотную опасность. Ночью в городе снова звучала сирена «Внимание всем», системы ПВО отражали атаку БПЛА. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Глава Новороссийска напомнил о запрете на съемку и публикацию кадров работы ПВО и оперативных служб. Опасность сняли в 6:37. Власти заверили, что угрозы для жителей и гостей города нет.

Беспилотную опасность объявили вечером 25 ноября по всему Краснодарскому краю. Сообщения РСЧС о возможной угрозе поступили жителям около 22:25.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 26 ноября над Черным морем сбили пять украинских БПЛА. Всего силы ПВО ликвидировали 33 БПЛА

Анна Гречко