Аэропорт Геленджика возобновил работу после отмены беспилотной опасности

Аэропорт Геленджика утром 26 ноября вернулся к штатному режиму работы после снятия ограничений, введенных из-за угрозы падения беспилотников. Об этом сообщил в в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Ограничения действовали с 3:00 и были введены для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт готов принимать и отправлять рейсы с 8:30, уточнили в ведомстве.

Беспилотная опасность была объявлена вечером 25 ноября по всему Краснодарскому краю. Жителям рекомендовали избегать открытых участков и находиться в укрытии до отмены сигнала. В Новороссийске в ночь на 26 ноября снова сработала сирена, режим опасности также сняли утром.

Анна Гречко