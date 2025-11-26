Пять украинских БПЛА сбили над Черным морем

В ночь на 26 ноября над акваторией Черного моря были уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа. Всего силы ПВО ликвидировали 33 БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, еще 13 дронов сбили над Белгородской областью, 10 — над Воронежской, четыре — над Липецкой и один — над Брянской.

Ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. По данным Минобороны, в период с 23.00 24 ноября до 7.00 25 ноября дежурные средства ПВО над территорией Краснодарского края перехватили и уничтожили 76 беспилотников. Еще 116 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

Анна Гречко