Пять украинских БПЛА сбили над Черным морем
В ночь на 26 ноября над акваторией Черного моря были уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа. Всего силы ПВО ликвидировали 33 БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, еще 13 дронов сбили над Белгородской областью, 10 — над Воронежской, четыре — над Липецкой и один — над Брянской.
Ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. По данным Минобороны, в период с 23.00 24 ноября до 7.00 25 ноября дежурные средства ПВО над территорией Краснодарского края перехватили и уничтожили 76 беспилотников. Еще 116 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.