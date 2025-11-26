В Новороссийске гудят сирены, объявлена тревога по БПЛА

На территории Новороссийска объявили тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом в 01:56 26 ноября сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После объявления сигнала тревоги в Новороссийске включили сирены. Андрей Кравченко заявил, что в городе отражается атака вражеских БПЛА. Он напомнил о запрете съемки и распространения работы средств защиты объектов.

В ночь с 24 на 25 ноября Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. В результате налета украинских БПЛА пострадали минимум шесть жилых домов, травмы получили четыре человека.

Всего, по данным Министерства обороны России, за прошедшую ночь над Черным морем ликвидировали 116 БПЛА.

София Моисеенко