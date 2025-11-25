Главные новости за 25 ноября. Новороссийск

За ночь над акваторией Черного моря уничтожили 116 украинских беспилотников. Новороссийск и Геленджик отражали массированную атаку БПЛА.

Осколки вражеского беспилотника повредили минимум семь жилых домов в Новороссийске, четыре человека пострадали, получив товары легкой и средней степени тяжести.

Женщина из Новороссийска выжила после прилета БПЛА в квартиру благодаря соблюдению мер безопасности. Горожанка укрылась в ванной во время объявления воздушной тревоги.

Мужчина получил осколочное ранение ноги в результате падения фрагментов БПЛА на частный дом в Кабардинке.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ночную атаку ВСУ по Новороссийску. Глава Кубани назвал налет одним из самых сильных и продолжительных.

Фрагменты БПЛА повредили главное здание КТК в пригороде Новороссийска.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о последствиях атаки беспилотников. В результате удара повреждения зафиксировали в нескольких районах города.

