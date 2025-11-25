Аэропорт Краснодара ожидает около 110 тысяч пассажиров в новогодние праздники

Краснодарский аэропорт в период новогодних праздников с 31 декабря по 11 января ожидает пассажиропоток на уровне 110 тыс. человек. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период праздников из аэропорта планируются полеты по 22 направлениям: 10 внутренних и 12 международных. К имеющимся добавится Тель-Авив (выполняет авиакомпания «Азимут»). В пресс-службе отметили, что меры безопасности в аэропорту обеспечены на самом высоком уровне.

С начала возобновления работы 17 сентября аэропорт Краснодара обслужил более 301,5 тыс. пассажиров по состоянию на начало ноября. К концу года представители авиагавани планируют обслужить более 500 тыс. пассажиров. С момента открытия авиахаба было выполнено более 2 тыс. взлетно-посадочных операций. Около 80 тыс. человек обслужили на международных рейсах и 221,5 тыс.— на внутренних.

Вячеслав Рыжков