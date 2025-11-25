В Крыму задержан пособник украинских телефонных мошенников

Сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю арестовали жителя Самарской области, помогавшего телефонным аферистам под управлением украинских кураторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным УФСБ, 33-летний мужчина снимал в Симферополе квартиру для установки сим-боксов, применявшихся для мошеннических звонков россиянам. Аппаратура преобразовывала голосовой трафик между сетями GSM и VoIP, позволяя аферистам звонить из-за границы с российских номеров и обманывать крымчан. Подозреваемый поддерживал бесперебойную работу техники.

Действия организованной группы причинили крупный ущерб минимум двум гражданам России. Сейчас выявляют других потерпевших и соучастников преступной деятельности, включая находящихся в разных регионах. Украинские кураторы платили за незаконную работу 35 тыс. руб. еженедельно.

Следственное управление МВД по Крыму открыло уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Максимальное наказание составляет шесть лет заключения. При обысках сотрудники УФСБ конфисковали два 32-портовых сим-бокса, два ноутбука, четыре мобильных телефона и свыше семисот сим-карт различных операторов.

Анна Гречко