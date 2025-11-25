Экстренные службы оценивают ущерб от падения БПЛА в Краснодаре

Экстренные службы и сотрудники администрации работают на месте падения БПЛА в Центральном округе Краснодара. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

По предварительным сведениям, повреждены окна в двух многоквартирных домах, часть крыши одного из зданий, а также стеклопакеты делового и медицинского центров.

«Управляющая компания уже ведет восстановительные работы на крыше. <…> Обследование территории продолжается, оказываем жителям необходимую помощь»,— написал господин Наумов.

Системы ПВО в ночь на 25 ноября сбили 76 дронов над Краснодарским краем и 116 над акваторией Черного моря. Всего над российскими регионами за указанный период уничтожено 249 БПЛА.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область. По данным ведомства, в результате нападения повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, ранены не менее шести человек.

Анна Гречко