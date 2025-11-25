Портрет Пьера Ришара кубанской художницы украсит апартаменты маэстро в Париже

Портрет всемирно известного французского актера Пьера Ришара работы краснодарской художницы и предпринимательницы Мария Дятлова (псевдоним, настоящее имя – Марина Полоусова) украсит парижские апартаменты маэстро. Об этом автор произведения рассказала «Ъ-Кубань».

Фото: фото Алины Дятловой, Алина Дятлова

Портрет написан в технике графики, получил Гран-При Международного творческого фестиваля-конкурса «Жар-Птица России» и приз I степени на Всероссийском конкурсе «Палитра талантов». Работа была вручена мамой художницы – Алиной Дятловой – господину Ришару накануне в Париже, после одного из его спектаклей. Она же, преданная поклонница таланта господина Ришара в течение многих лет, стала инициатором создания портрета.

Со слов художницы, господин Ришар с благодарностью принял подарок и расписался на втором экземпляре портрета, который с его оригинальной подписью в скором времени вернется в Краснодар.

«Пьер Ришар – всегда был огромной любовью моей мамы. И, можно сказать, я с радостью исполнила ее мечту познакомиться с ним. А подарить ему его собственный портрет – прекрасный повод для этого», – рассказала автор портрета «Ъ-Кубань».

Фото: Мария Дятлова

До 2021 года Марина Полоусова возглавляла собственную компанию, которая выполняла электромонтажные работы для крупнейших промышленных объектов Кубани. Но потом она серьезно заболела и в критический момент своей жизни, во время борьбы с тяжелой болезнью, начала активно рисовать. Она обратилась к своему детскому хобби (в детстве Мария закончила художественную школу), и взялась за карандаш. Постепенно недуг отступил, но к тому времени она уже стала жить новой, творческой, жизнью, участвовать в выставках, вошла в Профессиональный союз художников России.

Михаил Волкодав