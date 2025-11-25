На Кубани за 9 месяцев собрали в 1,5 раза больше мидий, чем годом ранее

В Краснодарском крае за девять месяцев 2025 года зафиксирован заметный рост производства мидий. По данным регионального министерства сельского хозяйства, объем выращенной продукции достиг 252,46 т, что на 52% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Производство устриц при этом осталось на уровне 18,05 т, пишет «Эксперт Юг».

В 2024 году предприятия марикультуры собрали 172 т мидий и 18 т устриц. Отрасль восстанавливается после последствий ноябрьского шторма 2023 года, который практически полностью разрушил инфраструктуру мидийных и устричных хозяйств на Черноморском побережье. Потери урожая тогда оценивались в 90%. До уровня 2023 года, когда было произведено 361 т мидий, производители пока не вышли.

Мидийные и устричные фермы Кубани сосредоточены в Анапе, Геленджике, Туапсе и Сочи.

Вячеслав Рыжков