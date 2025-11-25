В Геленджике лесной пожар локализован на площади 4,5 га

Лесное возгорание в районе СНТ «Сосновка» на территории Геленджика локализовано на площади 4,5 га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Пожар локализовали в 14:30 мск. Сейчас проводится комплекс мер для его ликвидации.

Ранее министерство сообщало, что лесные возгорания на территориях Абинского и Северского районов ликвидировали. Также в ночь на 25 ноября произошло несколько пожаров в районе хутора Джанхот, поселка Тюменский, сел Южная Озереевка и Кабардинка. Все они были потушены.

Алина Зорина