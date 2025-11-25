В Краснодаре после атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома

Два многоквартирных дома в Краснодаре повреждены в результате атаки БПЛА этой ночью. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте падения беспилотника в Центральном округе Краснодара работают экстренные службы, сотрудники окружной администрации и структурных подразделений администрации города, идет оценка нанесенного ущерба. По словам Евгения Наумова, в нескольких квартирах одного многоэтажного дома незначительно пострадало остекление, в другом доме — часть кровли. Управляющая компания ведет ремонтные работы на крыше здания. Кроме того, частично повреждены стеклопакеты в рядом стоящих деловом и медицинском центрах.

Обследование территории продолжается. Жителям, чье имущество было повреждено, окажут необходимую помощь. Глава города взял ситуацию под личный контроль.

Алина Зорина