Цена четырехкомнатных квартир в Новороссийске достигает 20 млн рублей

Жилье для инвестиций на побережье Черного моря, в частности в Новороссийске, оказывается почти в два раза дороже, чем другие объекты жилой недвижимости. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщил коммерческий директор ГК «ТОЧНО» Михаил Федоров.

За счет увеличения туристического потока в Новороссийске растет популярность курортной недвижимости. По словам эксперта, стоимость одного квадратного метра жилья для инвестиций начинается от 200 тыс. руб.

«Вдали от моря можно приобрести жилье и от 120 тыс. руб. за квадратный метр. Если рассматривать покупку жилья для инвестиций, то стоимость квадратного метра составит от 200 до 350 тыс. руб. Наиболее доступные лоты стартуют от 8 млн руб. Цена четырехкомнатных квартир на побережье сегодня достигает 20 млн руб.»,— утверждает Михаил Федоров.

Во втором квартале 2025 года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра недвижимости в Новороссийске составила 132,7 тыс. руб., о чем говорится в постановлении городской администрации №1731. Более свежие данные мэрия не предоставляла, но актуальные цены на рынке первичного и вторичного рынка свидетельствуют о том, что квадратные метры в Новороссийске чаще оказываются дороже усредненного показателя.

Эксперты в сфере недвижимости считают, что рынок недвижимости Новороссийска стойко перенес увеличение ключевой ставки и сохранил умеренный рост цен.

«Цены здесь растут умеренно, без существенных скачков. И это важный сигнал о том, что город остается доступной точкой входа на побережье, особенно на фоне Сочи, где стоимость квадратного метра намного выше»,— сообщила «Ъ-Новороссийск» генеральный директор курорта «Лучи» Ольга Нарт.

