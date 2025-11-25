Ростовчанка отдала мошенникам 1,4 млн рублей

В Ростове-на-Дону задержали 22-летнего и 25-летнего жителей Азовского района. Они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В телефонных разговорах мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности или работниками банка. Они убедили ростовчанку перевести деньги на «безопасный счет», после чего перестали отвечать не звонки. Потерпевшая перевела злоумышленникам 1,4 млн руб.

На данный момент подозреваемые находятся под стражей, ведется следствие.

Мария Хоперская