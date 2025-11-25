Лесные пожары в Абинском и Северском районах потушили

Лесные возгорания на территориях Абинского и Северского районов ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Площадь возгорания на территории поселка Синегорск составила около 22 га. Площадь пожара в поселке Мирный достигла 22,5 га.

Ранее министерство сообщало, что тушение огня осложняет труднодоступная местность. Также в ночь на 25 ноября произошло несколько возгораний в районе хутора Джанхот, поселка Тюменский, сел Южная Озереевка и Кабардинка. Все они были ликвидированы.

Алина Зорина