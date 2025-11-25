В Павловском районе после атаки БПЛА повреждены семь домов

Семь домов повредили обломки БПЛА в Павловском районе в результате ночной атаки. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Никто из жителей домов не пострадал. Части беспилотника упали в жилом секторе станицы Новолеушковской, на месте находится глава района Роман Парахин. В одном частном доме повреждена крыша, в нескольких — выбиты окна. Кроме того, оборваны провода высоковольтной линии, где сейчас завершаются восстановительные работы.

По данным оперштаба, на месте поврежденных домов находятся оперативные и специальные службы района. Муниципальная комиссия оценивает причиненный ущерб, жителям окажут необходимую помощь.

Алина Зорина