На Дону количество выдачи ипотек выросло на 24%

В октябре 2025 года в Ростовской области банки выдали более 2,9 тыс. кредитов на общую сумму 12,2 млрд руб., что на 24% больше по количеству и на 21% по объему, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В этот период средняя сумма ипотечного кредита в регионе составила 4,2 млн руб., а средний срок кредитования увеличился до 293 месяцев, что эквивалентно 24 годам и пяти месяцам. Это на два месяца больше, чем было зафиксировано в сентябре. В масштабах всей страны средний срок ипотечного кредита составил 320 месяцев или 26 лет и восьми месяцев при среднем размере кредита в 5,6 млн руб.

Москва традиционно лидирует по объему выданных средств, достигнув отметки в 59,9 млрд руб. В то же время, по количеству заключенных договоров первое место заняла Московская область с 6,9 тыс. кредитов. Санкт-Петербург и Краснодарский край также вошли в топ-5 самых активных регионов. Примечательно, что Татарстан продемонстрировал значительный рост: количество выдач увеличилось на 27%, а объем — на 31%.

В целом по России в октябре банки выдали 105,64 тыс. кредитов на 468 млрд руб., что на 16% больше по количеству и на 19% по объему, чем в сентябре.

За год в целом количество выданных кредитов увеличилось на 23%, а их объем — на 37%. Однако за десять месяцев 2025 года показатели оказались на 30% ниже прошлогодних.

Наталья Белоштейн