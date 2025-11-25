В Сукко в 2027 году откроют новый детсад

В поселке Сукко под Анапой строят новый детсад в составе жилого комплекса «Кипарис». Работы ведутся в соответствии с установленным графиком: на участке площадью около 6 тыс. кв. м завершено устройство фундамента, а монолитный каркас здания готов наполовину. Параллельно производится гидроизоляция конструкций и подготовка опалубки для последующих этапов, сообщает пресс-служба девелопера Bravo.

Проект предусматривает размещение детского сада на 200 воспитанников. В помещении будут оборудованы кабинеты для занятий с логопедом и психологом, спортивный, музыкальный и творческий залы, а также пространство для подготовки к школе. На прилегающей территории планируется обустройство игровых и спортивных площадок с теневыми навесами.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год. После завершения строительства компания намерена приступить к реализации второго детского сада, концепция которого сейчас прорабатывается.

Вячеслав Рыжков