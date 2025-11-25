В Краснодаре в ходе миграционного рейда задержали троих разыскиваемых подозреваемых

Управление МВД по Краснодару провело внеплановое оперативно-профилактическое мероприятие, в котором участвовали более 210 сотрудников полиции. В рамках рейда были проверены 40 гостиниц, свыше 200 частных домовладений и квартир, а также 974 человека, среди них 132 иностранных гражданина. Осмотрено 286 транспортных средств, составлено 904 опросных листа.

Полицейские отработали 21 гражданина, состоящего на профилактическом учете, и выявили 111 административных правонарушений, из которых 81 связано с нарушениями правил дорожного движения, 14 — с несоблюдением миграционного законодательства. Трое разыскиваемых лиц задержаны.

В ведомстве призвали жителей города соблюдать меры предосторожности и обращаться в полицию при любых противоправных инцидентах по телефонам 02, 102 или 112.

Вячеслав Рыжков