На Ставрополье объем выданных ипотек вырос на 20% в октябре 2025 года

В октябре 2025 года Ставропольский край показал значительный рост ипотечного кредитования. Банки региона выдали 1,4 тыс. ипотек на общую сумму 6 млрд руб., что на 13% больше по количеству и на 20% больше по объему, чем месяцем ранее, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средний размер кредита вырос на 6% относительно сентября и достиг 4,1 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования в регионе составляет 296 месяцев, или 24 года и 6 месяцев. По количеству выданных кредитов Ставрополье заняло 20 место среди российских регионов.

В масштабах России объем ипотечного кредитования также увеличился: за октябрь 2025 года было выдано 105,64 тысячи ипотек на сумму 468 млрд руб., что на 23% и 37% больше, чем годом ранее. Средний размер ипотеки вырос с 3,98 до 4,43 млн руб., а средний срок увеличился на 5 месяцев, до 267 месяцев. В ноябре 2025-го ипотечный спрос растет не только в Ставрополье, но и в ведущих регионах России — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В Москве в октябре выдали 8,64 тыс. кредитов на 59,92 млрд руб., что на 14% и 16% выше сентября соответственно. Московская область увеличила выдачи на 19% по количеству и 21% по объему, Санкт-Петербург — на 24% и 23%.

Ранее в сентябре 2025 года в Ставропольском крае выдали 1,1 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,5 млрд руб., что было на 5% и 9% ниже, чем в августе. Так, октябрьский всплеск ипотечного кредитования стал результатом восстановления спроса после краткосрочного снижения. Эксперты связывают рост с увеличением доли семейной ипотеки, которая в регионе в октябре достигла 84,5% от общего объема выдач, что является одним из лидирующих показателей по России.

Средние условия кредитования в Ставрополье постепенно меняются: процентные ставки по льготной ипотеке в регионе держатся в районе 6%, максимальный срок кредитования — до 30 лет, что соответствует общероссийской тенденции удлинения ипотечных договоров. Повышение среднего срока кредитования сказывается на суммах и доступности ипотеки для населения. Рост средних размеров займов и увеличивающийся срок свидетельствуют об адаптации рынка под спрос на более дорогие объекты недвижимости и комфортные графики платежей.

Станислав Маслаков