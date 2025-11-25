В Таганроге завершили обезвреживание опасных предметов после атаки БПЛА

В Таганроге саперы завершили работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов на адресах Итальянский, 16 и Свободы, 28. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Светлана Камбулова.

Уточняется, что все опасные объекты вывезут за город и обезвредят. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в городе в результате атаки беспилотников повреждена трамвайная инфраструктура, а также два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17. В границах поврежденных домов введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Константин Соловьев