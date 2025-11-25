В Ставрополе анонсирована масштабная реконструкция улицы Ландшафтной

В Ставрополе готовятся к масштабной реконструкции улицы Ландшафтной — ключевого транспортного узла нового частного микрорайона. Реконструкция предусматривает расширение дороги до четырёх полос, обустройство новых тротуаров и велодорожки, а также создание современных остановок для общественного транспорта. По поручению губернатора Владимира Владимирова проект будет полностью профинансирован из краевого бюджета в 2026 году, что гарантирует начало работ в следующем году.

Улица Ландшафтная приобрел статус важного связующего звена между улицами Доваторцев и Черниговской, благодаря чему транспортный поток и пассажирская доступность в микрорайоне значительно улучшатся. Проектно-сметная документация уже подготовлена и прошла государственную экспертизу, что открывает путь к началу строительных работ. Новая четырехполосная дорога позволит разгрузить существующую сеть и улучшить условия для пешеходов и велосипедистов, учитывая расширение общественной инфраструктуры.

Реконструкция также включает организацию удобных остановочных карманов для общественного транспорта, что свидетельствует о комплексном подходе к развитию городской транспортной системы. Обеспечение качественной транспортной связи поддерживает национальный проект «Инфраструктура для жизни», направленный на повышение комфорта городской среды. Губернатор подчеркивает, что такая инфраструктурная модернизация играет ключевую роль в социально-экономическом развитии Ставрополья.

Помимо реконструкции улицы Ландшафтной, на встрече с активистами обсуждалось строительство новой поликлиники в 204-м квартале Ставрополя. Участок для объекта уже определен, проектирование идёт, а работы планируется начать в 2028 году, что дополнительно повысит доступность медицинской помощи в растущем районе.

Станислав Маслаков